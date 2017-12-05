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ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক এর মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন
ইসলামী ব্যাংক এর ‘গ্রাহক সমাবেশ’ অনুষ্ঠিত
এনআরবিসি ব্যাংক এর আয়োজনে প্রকাশ্যে ঋণ পেলেন বাগেরহাটের মৎস্যজীবীরা
অর্থ মন্ত্রনালয়, এডিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও যমুনা ব্যাংক -এর যৌথ আয়োজনে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন
ন্যাশনাল ব্যাংক এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন জাহিদুল হক
চীনা বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে কৌশলগত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করল মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ও ওসিএআইবি
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জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে আবারও ইতিবাচক ধারা
সোনার দামে নতুন রেকোর্ড, ভরি ২ লাখ ছাড়ালো
সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকা
১০০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ডের ১২০তম ড্র
জুলাইয়ের প্রথম ২৬ দিনে রেমিট্যান্স এলো ১৯৩ কোটি ডলার
এপ্রিলে দেশে এসেছে ২৭৫ কোটি ২০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স
পুঁজিবাজার
সিটি ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভায় ২৫% লভ্যাংশ অনুমোদন
ঢাকায় প্রথমবারের মতো পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রকদের সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে
প্রথম ঘণ্টায় ডিএসইতে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার লেনদেন
শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরুতে সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা
লেনদেনের শুরুতেই সূচকের বড় উত্থান
আগামীকাল থেকে সকাল সাড়ে ৯টায় শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু
বিমান ও পর্যটন
মালদিভিয়ান এয়ারলাইন্সের মালে–ঢাকা ফ্লাইট পুনরায় চালু
মালদিভিয়ান ঢাকায় সিটি অফিস উদ্বোধন, ১২ মার্চ থেকে চালু হচ্ছে ঢাকা-মালে-ঢাকা সরাসরি ফ্লাইট
থাই এয়ারওয়েজ ও এয়ার গ্যালাক্সির পথচলার ৪ বছর
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সংক্রান্ত জরুরী ঘোষণা
২৩ এপ্রিল থেকে অনুমতি ছাড়া মক্কায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা
মালয়েশিয়ায় শ্রমিক নিয়োগে সিন্ডিকেট পুনরায় সক্রিয়
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এলএনজি
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তেল-গ্যাস
পারমাণবিক বিদ্যুৎ
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দাম কমলো ডিজেল-অকটেন-পেট্রোলের, বেড়েছে কেরোসিনের
শিল্পকারখানার গ্যাসের নতুন মূল্য নির্ধারণ আজ
বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান
বিদ্যুতের দাম খুচরায় ৮ দশমিক ৫০, পাইকারিতে বাড়ছে ৫ শতাংশ
১২ কেজি এলপিজির দাম বেড়ে ১ হাজার ৪৭৪ টাকা
এলপিজির দাম আবারও বাড়লো
আবাসন
আবাসন খাতে বিনিয়োগে বাধা, সরকারের হস্তক্ষেপ চায় রিহ্যাব
রাজউকের সঙ্গে রিহ্যাবের উচ্চপর্যায়ের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত, শেয়ার বেজ ব্যবসায় তৈরি হচ্ছে নতুন নীতিমালা
রিহ্যাব সদস্য নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ; দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি
রিহ্যাবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
জমির মালিকের ফ্ল্যাটে ১৫% কর প্রত্যাহার ও নিবন্ধন ব্যয় ৭ শতাংশে নামানোর দাবি
আবাসন ঋণের অর্থায়ন নিশ্চিত করতে বন্ডভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থা
কর্পোরেট সংবাদ
সিটি ব্যাংক-বিকাশ ডিজিটাল ন্যানো লোন ছাড়াল ১০ হাজার কোটি টাকা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক এর এজেন্ট ব্যাংকিং মতবিনিময় সভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত
নতুন ৪টি বিনিয়োগ প্রোডাক্ট উদ্বোধন করল আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক
এনআরবিসি ব্যাংক এর বরিশাল জোনের টাউন হল মিটিং অনুষ্ঠিত
ফাউন্ডেশন কোর্স ফর অফিসার্স (ব্যাচ ০৭/২৬) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন
ফাউন্ডেশন কোর্স ফর অফিসার্স (ব্যাচ ০৮/২৬) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন
তথ্যপ্রযুক্তি